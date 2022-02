Send dog Ole Kolster ind i varmen

Hvor forekommer det dog latterligt og uansvarligt, at TV 2 altid under ekstreme vind- og vejrforhold placerer medarbejdere – under lørdagens orkan bl.a. Ole Kolster med kamera- og lysfolk – på oversvømmede havnemoler omgivet af frådende hav. Hvad tjener det dog til, og hvem påtager sig ansvaret, hvis personalet ryger i baljen? For de kommer næppe op igen. For forargede seere er fjernbetjeningen en kærkommen løsning – men ikke for tv-medarbejderen.