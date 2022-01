Minksagen: Kan vi så få svar på, hvem der vidste hvad?

Vi kender alle minksagen og den ulovlige nedslagtning af et helt erhverv, som stadig den dag i dag venter på at blive kompenseret, så menneskene bag kan forsøge at komme videre. Vi kender alle de slettede sms’er og mislykkede forsøg på at genskabe dem. Ansvaret, som kastes i alle retninger, fordi der ikke er nogen, der vil indrømme fejlen.