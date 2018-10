I et år har jeg boet som studerende i København. Det har været en god oplevelse, men det har på det personlige plan været hæmmet af den barriere, som broafgiften på Storebæltsbroen skaber mellem landsdelene. Jeg kommer fra Kolding. Derfor bor min familie i Jylland, og jeg må konstant afveje prisen, når jeg for eksempel inviteres til familiefødselsdage.

Broafgiften betyder, at jeg som studerende må bruge stort set hele mit SU-budget efter de faste afgifter på en tur over til familien. Det har desværre betydet, at jeg til flere familiefødselsdage har set mig nødsaget til se lagkagen blive skæret ud på en Skype forbindelse. Især fordi broafgiften også hæmmer prisen på den offentlige transport, så man ikke engang kan komme billigt til Kolding ved at sidde klemt sammen i en bus eller ved at komme for sent med DSB.

For mig bliver broen derfor en fysisk barriere for landsdelene, som gør, at jeg ikke kan se min familie. Storebæltsbroen er blevet en bro, der frem for at samle landet i stedet deler landsdelene. Ikke kun studerende som mig, der gerne vil besøge familien oftere, rammes af den lammende effekt, som broen har på sammenhængskraften.

Kærestepar, pendlere og erhvervslivet er også mennesker, der må leve med den konsekvens, broafgiften har skabt for deres liv og som hæmsko for vækstmuligheder for især Fyn og Vestsjælland.

Derfor bliver det næppe gratis at køre over Storebælt de første mange år: Milliarder i Storebælts pengekasse går til andre vejprojekter På 20 år har bilister og togrejsende betalt for næsten tre Storebæltsbroer. FDM og trafikforskere kritiserer staten for at malke bilisterne.

Da man åbnede Storebæltsbroen, blev det gjort på lån, som stadig ikke er tilbagebetalt. Mest fordi staten i stedet for at betale tilbage på lånet, har valgt at tage en større del af kagen selv. Hvis man i stedet lod staten betale med indtægterne fra skatterne, vil det ifølge konsulentvirksomheden Grontmijs rapport fra 2015 betyde, at samfundsøkonomien frem til 2049, vil blive forbedret med 31 mia. kr.

På sigt vil det derfor være en bedre forretning for staten at lade danskerne krydse broen gratis. Forsvaret for broafgiften er i dag derfor mest et ærgerligt udtryk for manglende politisk prioritering og en manglende vilje til at forene Danmark. Virksomheder og privatpersoner er trætte af de unødvendige afgifter på nødvendige ture og en 25 pct. prisreduktion er ikke nok, når prisen stadig er alt for høj. Så lad os i stedet skabe en bro, der kan forene os uanset oprindelsessted og fjerne broafgiften for min og hele Danmarks skyld.