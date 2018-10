Kommunikation baseret på pen og papir: Det var gammeldags, men fortsat effektivt og nærværende

Min mor er 82 år, hun er dement, tiltagende træt, generet af madlede, stort vægttab og nu også gulfarvning af huden. Alt sammen noget rigtigt skidt og familien frygter det værste - ordet kræft ligger lige på tungen. Men så skete der noget helt fantastisk, idet min mor blev mødt af et menneske på levermedicinsk afdeling på Odense Universitetshospital (OUH).

Som sygeplejerske er jeg bekendt med sundhedsplatformen (SP) og har gennemgået diverse kurser og arbejdet med SP i godt et år uden den store lykke eller tilfredshed.

Måske derfor er glæden så stor ved mødet med et velmenende og empatisk menneske, her i form af en læge, som med papir og blyant tog imod min mor til journaloptagelse bistået af min far og mig på Odense Universitetshospital.

Der foregår en hel del kommunikation imellem os og lægen ved en sådan journaloptagelse. Lægen var opmærksom, havde god kontakt med os alle tre, og intet forbigik hans opmærksomhed.

Det er simpelthen en fornøjelse at tale med en læge, som ikke har en stor del af sin opmærksomhed koncentreret om en eller to skærme foran sig.

I stedet så han min mor, min far og mig lige ind i øjnene, reagerede på nik, hovedrysten, mimik mm.

Han kunne nå at se fra den ene til den anden og blev ikke forstyrret af sekretærarbejde undervejs. Jeg genkendte den gode gamle følelse af at blive set og hørt. Herligt selv i en så tung og skræmmende situation, som journaloptagelse for min mor jo var. Det var gammeldags, men fortsat effektiv kommunikation baseret på pen og papir.

Ingen tvivl om, at SP er smart på mange punkter. SP kan skabe tidstro data og meget mere, men kors, hvor er det træls at tale med en fagprofessional, når vedkommende har siden eller ryggen til og det meste af sin opmærksomhed klistret til skærmen.

Som sygeplejerske har jeg selv overværet lægen taste løs, alt imens patienten sidder og venter tålmodigt på lægens næste spørgsmål. Jeg har selv siddet og tastet/klikket på tilsvarende vis; det var ikke nogen god oplevelse. Må politikerne snart få taget det sidste livtag med SP. Se, hvad de kan på Fyn og i Jylland – og langt billigere.