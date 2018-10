Det er på tide at stoppe hetzen mod samfundets rygere. Tobak er – på lige fod med øl, vin, spiritus, chokolade mv. – et nydelsesmiddel. Hvem har ikke sat pris på en god virginiacigaret, cerut eller cigar eller et pibestop med god tobak i tilknytning til hyggeligt socialt samvær og en god middag.

Det ligger i sagens natur, at rygere ikke skal genere ikkerygere – og omvendt. En række af samfundets “frelserguruer” har travlt med moraliserende mistænkeliggørelse af andre borgere.

Det er lidt i stil med: “Drikker du lidt for meget?”, “Spiser du lidt for meget?”, “Knalder du lidt for meget? “Er du lidt for meget på stoffer?” osv.



Nu behøver man næppe være uddannet på menneskeværkstedet som læge eller anden fagperson for at kunne fastslå, at overdreven brug og misbrug af en lang række ting ikke ligefrem er sundhedsfremmende. Og det er den overdrevne brug og misbruget af tobakken, man skal fokusere på.

Det kosmiske lys har nu ramt De Konservative i dette efter deres opfattelse for landet helt centrale og betydningsfulde politiske spørgsmål. Orakelsvaret er højere pris på cigaretter.

Nu ser det ikke ud til, at prisen er nogen væsentlig parameter for borgere, der ønsker at nyde tobak. Den frembyder tillige gode markedsmuligheder for det sorte marked.

Lidt hyklerisk kan man jo altid bringe sundhedsperspektivet ind i debatten, men ud fra den betragtning burde man snarere sætte priserne ned, så borgerne havde råd til at undlade at ryge den mest skadelige del af en cigaret.

Mon ikke det var på tide, at vi forlangte af vores folkevalgte tillidsrepræsentanter, at de interesserede sig for, hvori en sund rygekultur består – for det er her, de pædagogiske kræfter skal sættes ind.