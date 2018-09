Sygdom blandt dyr er ikke et nyt problem, og det er et problem, vi har løst der, hvor sygdommen er brudt ud, også når svinepest er brudt ud i Østeuropa. Den aktuelle ”afrikanske svinepest” er observeret i Østeuropa, og så har vi jo mulighed for at bekæmpe den der, inden den breder sig. Så skal vi vel ikke lade den brede sig gennem Tyskland for så først at stoppe den ved grænsen til Danmark? Problemet, når det er grænseoverskridende vildsvin, det drejer sig om, er jo et europæisk problem og ikke et særskilt dansk problem.

Det må da være i alle europæiske landes interesse, at pesten stoppes, inden den får stor udbredelse. At bruge 80 mio. kr. på et vildsvinehegn, der kun har symbolsk betydning, er en meget svag løsning. Vi kan jo ikke lukke veje, jernbaner og almindelige dyrepassager i grænseområdet. Bekæmpelsen af et sådant europæisk problem kræver en koordineret EU-indsats.