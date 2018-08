Danske virksomheder skal have de bedst mulige vilkår for at eksistere og udvikle sig – på danske vilkår. Vi skal ikke have et bøvlet og bureaukratisk system, når virksomheder skal ansætte udenlandsk arbejdskraft, men et system, der er fair og til at arbejde med.

Hans Andersen fra Venstre tager dog både mig og HK til indtægt for lige rigeligt, når han i Jyllands-Posten mener, at vi har »sendt en bøn til regeringen om lettere adgang til kvalificeret arbejdskraft«.

Hvis opsvinget skal fortsætte: Udlandet skal give en hånd med i dansk erhvervsliv

Det er ikke korrekt, for det beder jeg sådan set ikke om. Fra HK’s side er vi villige til at se på, er, om eventuelle administrative benspænd gør det unødigt bøvlet for virksomheder at ansætte udenlandsk arbejdskraft. For HK er det nemlig altid afgørende, at administrationen er fair, enkel og gennemskuelig.



Reglerne, som de er i dag, ser vi dog ikke som sådan noget problem i. Faktisk mener vi, at beløbsordningen er rimelig. Den giver virksomhederne nem adgang til at hente folk fra hele kloden ind, så længe de får 417.800 kr. i årsløn, som vel at mærke er inklusive både feriepenge og pension. Har man brug for kompetencer, som i Danmark lønnes under det niveau, er der rige muligheder i positivlisten, som åbner for en række stillinger, som lønnes mindre gunstigt.



Reglerne for adgang er således fine nok, men vi hører igen og igen fra virksomhederne om administrativt bøvl og dokumentationskrav, der opleves som helt urimelige. Så er det, vi i HK siger, at er der noget om snakken, ja, så skal det løses. For administrationen af reglerne skal ikke give unødige problemer for virksomhederne. Så enkelt er det.

Samtidig håber jeg så også, at vi alle er enige om, at et job i Danmark naturligvis skal være på danske løn- og ansættelsesvilkår. Uanset hvem der udfører det.