Debat: Søm til regionernes ligkiste

Det er på mange niveauer en kæmpe skandale, at de fem regioner i Danmark ikke har kunnet blive enige om den samme elektroniske patientjournal (EPJ) i hospitalsvæsenet. Særlig Region Hovedstadens beslutning om at købe Sundhedsplatformen i stedet for den velfungerende MidtEPJ fra Region Midtjylland er et udtryk for sognerådspolitik, når den er værst.

Tilgangen fra Region Hovedstaden var tydeligvis, at man af politiske årsager ikke ville overtage en EPJ, som var udviklet med Aarhus som omdrejningspunkt.

Region Hovedstaden burde ud fra en økonomisk og it-faglig vurdering selvfølgelig have købt den allerede velfungerende MidtEPJ, som var gennemtestet i årevis af tusindvis af hospitalspersonale i Region Midtjylland. I stedet bruger Region Hovedstaden milliarder af skattekroner på Sundhedsplatformen i form af direkte omkostninger og produktionstab. Desværre har det ovenikøbet vist sig, at platformen fungerer utilfredsstillende for brugerne og endda indebærer stedvis risiko for fejlmedicinering.

Region Hovedstadens egenrådige EPJ-beslutning skader regionernes renommé, og sådanne inkompetente politiske beslutninger banker et søm i regionernes ligkiste. Regering og folketing bør i den kommende sundhedsreform til efteråret diktere, at alle fem regioner skal bruge MidtEPJ og i fællesskab betale de løbende nødvendige udviklingsomkostninger.