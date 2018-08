Hvorfor skal politiet læse om din sundhed: Privatlivet er aflyst – vi er alle under mistanke

Jeg kan læse, at med det nyvedtagne og -indførte it-politisystem ”Pol-Intel”, så er det åbent og frit for politiet at læse med i hver vores sundhed.dk-oplysninger. Uden at spørge nogen eller informere dig om, at de logger ind og læser det.

Derudover har de også fået umiddelbar adgang til en række andre datasamlinger, f.eks. hvilke bøger du har lånt og andre interessante ting. Jeg synes, at det er meget problematisk. Ikke fordi jeg anser mig som forbryder, som har noget at skjule, men af den simple grund, at man her er inde og rode i mine dybt private sager.

Jeg kan forstå, at politiet naturligvis kan læse din Facebook og andre sociale medier (som jo netop er åbne for alle). Men på sundhed.dk ligger alle dine meget personlige ting om blandt andet dit helbred – for eksempel journaler og udtalelser fra psykologer, din læge, specialundersøgelser og så videre.

Ting, som reelt er ekstremt personlige og derfor er fortrolige. Privatlivet er aflyst – vi er alle under mistanke. Og derfor har det hidtil foregået i et lovfæstet fortrolighedsforhold mellem lægen og mig. Så hvorfor skal en tilfældig politimand så pludselig have adgang til at læse det, som ingen andre end jeg kan? Uden at spørge andre end måske sin chef (som selvfølgelig vil nikke anerkendende)!

Skal politiet også bare have lov til at banke på min dør, presse den ind og gennemrode mine skuffer i huset, for at se om der skulle være noget spændende? Oven i købet uden at jeg er hjemme og får noget at vide om det?

Det minder bekymrende meget om andre politistater, som jeg ville have forsvoret, at Danmark skulle sammenlignes med. Som almindelig arbejdende ingeniør har jeg meget lidt at skjule. Men det betyder jo ikke, at jeg vil give afkald på mit privatliv. Jeg er godt klar over, at næsten samtlige af folketingets partier synes, at det er dejligt med et effektivt politi.

Principielt synes jeg selvfølgelig også, at det er en god ting – ligesom vel de fleste danskere. Men det er slet ikke acceptabelt at sælge ud af de mest basale rettigheder for det enkelte menneske, ”bare” for at politiet kan arbejde mere effektivt. Det er ikke i orden. Der er en grund til, at andre mennesker skal spørge om lov og begrunde ved en højere myndighed, før de må rode rundt i dine meget private sager. Om det så er sundhed.dk eller andre databaser med fortrolige oplysninger. Eller dit private hjem.