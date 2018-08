I Danmark har vi desværre meget formynderi og bureaukrati, der er til gene for borgere og virksomheder. Feriepengesystemet, som vi kender det i dag, er et af de absolut bedste eksempler herpå. Man kan undres, hvorfor danskerne stiller sig tilfredse med, at staten indkræver 12,5 pct. af lønnen, placerer dem i én stor bøtte og derefter deler dem ud hen over sommeren – men kun hvis du selv husker at minde den om, at du rent faktisk holder ferie, og at du lover at gøre det på det tidspunkt, du har sagt. Ellers kommer moder stat efter dig.

Hvorfor i alverden har vi som borgere behov for, at staten skal agere mor over for os? Er vi små børn, der ikke engang kan tage ansvar for egen ferieopsparing? Vi kan jo sagtens selv spare op til f.eks. hus og bil, uden at staten behøver at lege med. Dertil er feriepengesystemet en stor administrativ byrde for virksomheder, der skal bruge tid og kræfter på at holde styr på deres lønudgifter. Dette rammer især de små virksomheder, hvor administrativt bøvl er den største fjende.

Dog er det en fordel for virksomhedernes likviditet, at feriepengene trækkes senere end lønnen. Den fordel kan dog umuligt opveje de mange ulemper med bureaukrati og administration, der især er for de mindre virksomheder. Feriepengesystemet er en unødvendig administrativ byrde og formynderisk og umyndiggørende over for os borgere. Det er et system, som kun bureaukrater bør holde af. Lad os derfor afskaffe det og i stedet udbetale de 12,5 pct. som tillæg til lønsedlen.