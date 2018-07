Debat: Ikke alt var bedre i gamle dage

JP bragte forleden en anmeldelse af Torben Munksgaards nyeste bog, der synes at slå til lyd for, at alt var bedre i gamle dage – og hvor er alderdomsoprøret?



Med det er jo ikke rigtigt – jeg er 76 og siger en gang imellem, at jeg er født 20 år for tidligt. 1940’erne og 1950’erne var i nogen grad et mangelsamfund og snævert med begrænsede muligheder, men det, jeg husker bedst, er, da jeg var kommet på arbejdsmarkedet og spildte masser af tid med at vente på telefonopringninger eller finde en telefon eller vente på posten. Kommunikation var vanskelig og tidskrævende.

I 1983 købte jeg den første pc, i 1985 den første biltelefon, i 1987 den første faxmaskine, i 1988 den første bærbare pc, og så blev de hastigt voksende pc’er udstyret med tekstbehandling. Så var jeg med rent teknologisk, og mulighederne var stærkt forøget. Ja, jeg ved godt, at i 1995 kom internettet og startede på at revolutionere det hele. Og et alderdomsoprør: Jo, jeg spræller da lidt for ikke at blive glemt, og jeg accepterer ikke at blive puttet i den farveløse gruppe, der hedder ældre medborgere. Det føler jeg ikke er min plads. Nej, alt var var ikke bedre i gamle dage – langtfra.