Det klæder ikke JP at føre heksejagt på overlæge Jens-Christian Holm, som har opfundet Holbækmodellen til varigt vægttab af børn. JP’s journalister Morten Pihl og Thomas Vibjerg har ladet sig udnytte af misundelige fedmeforskere i deres ensidige kritik af Holbækmodellen.

Argumentet er ét, som meget få læger tør anfægte. Der er tale om et mantra i forskerverdenen. At de bedste videnskabelige undersøgelser (i den ideelle verden) er dem, som er randomiserede med kontrolgrupper.

Journalisternes store kritik af Jens-Christian Holms model er, at han ikke har baseret sin metode på randomiserede studier, men ”kun” på longitudinelle kohortestudier (som om de ikke var noget værd).

Nogle gange må man godt bevare den sunde fornuft. Randomiserede studier er velkomne, men størstedelen af lægers arbejde i det daglige er baseret på erfaring og sund fornuft. Med andre ord: Meget lidt af det, vi foretager os som læger i vores daglige arbejde, er videnskabeligt bevist.

Der er ikke noget alternativ. Det er det bedste på markedet, og metoden virker. Journalisterne fra Jyllands-Posten anfører selv, at Jens-Christian Holms metode går ud på at inddrage hele familien i ændringer af kost og adfærd med mere motion og mindre tid foran en skærm.

Undskyld mig: Der er her tale om sund fornuft. Mangt en læge har siddet over for et overvægtigt barn med selvværdsproblemer. Et enkelt blik på forældrene løser mysteriet. Forældrene er nemlig ofte endnu mere overvægtige end barnet.

Vejen frem til barnets vægttab er naturligvis, at få forældrene til at ændre livsstil, hvilket er nok det sværeste i denne verden. Det kræver en aggressiv markedsføring, og at modellen er populær.

Hvis projektet lykkes, er det prisværdigt. Jens-Christian Holm skal have ros for at forsøge. Jeg synes journalisterne bag denne artikelserie skulle spørge sig selv, om de skader mere, end de gavner med denne ensidige kritik af Holbækmodellen. Denne artikelserie er ikke Jyllands-Posten værdig.

Jyllands-Posten svarer:

Jyllands-Postens journalister mener ikke noget om Jens-Christian Holm eller hans behandlingsmodel, den såkaldte Holbækmodel, men fremlægger en kritik af modellen og Jens-Christian Holms påstande om den anført af nogle af landets førende fedmeforskere.

Jyllands-Posten har ofte og vil også i fremtiden bedrive kritisk journalistik. Også når genstanden for kritikken så at sige arbejder i den gode sags tjeneste. Det gjorde sig f.eks. også gældende, da Jyllands-Posten skrev en række kritiske artikler om foreningen Familier med Kræftramte Børn, som uden tvivl gør mange kræftramte børn og deres familier glade med arrangementer, men som ikke desto mindre har haft svært ved at gøre rede for, hvordan foreningen egentlig bruger de mange indsamlede millioner af kroner.

Redaktionen