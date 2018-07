Det er oppe i tiden at bevæge sig. Det var løbet Royal Run i maj et glimrende eksempel på, hvor over 70.500 børn og voksne snørede løbeskoene og løb en tur med kronprins Frederik. Det er positivt, hvis initiativet kan få flere børn til at bevæge sig, så de både kan udfordres og udvikle sig.

Men med aktive børn følger desværre også skrammer, knubs og nogle gange mere alvorlige ulykker. Derfor er tidens fokus også en god anledning til at blive klogere på, hvordan man skaber sikre rammer for børn til sport- og fritidsaktiviteter, men også i hjemmet og i trafikken.



Derfor er det vigtigt, at vi husker os selv på, at vores børn faktisk lærer af de knubs, livet giver. Derfor er det vigtigt, at vi husker os selv på, at vores børn faktisk lærer af de knubs, livet giver.

Det er vigtigt at pointere, at det at sikre sine børns rammer ikke er ensbetydende med, at man skal pakke dem ind i vat. Tværtimod. Det er nemlig vigtigt, at børn får lov til at klatre i træer, lege vildt og prøve grænser af – også selvom de af og til slår sig på verden og får nogle skrammer og knubs. Jeg tror på, at børnene lærer om deres egne grænser gennem aktiv leg, og det kan medvirke til, at de ikke bliver involveret i mere alvorlige ulykker sidenhen.

Som mor har jeg ofte siddet med hjertet oppe i halsen, når mine to piger hang med hovederne nedad i et træ eller kørte stærkt på løbehjulet. Og som alle andre forældre har jeg utallige gange fortalt dem, at de skulle passe på. Men jeg har også lært mig selv at tage en dyb indånding og lade være med at stoppe legen, mens den er god.

Det har resulteret i lidt blå mærker og hudafskrabninger, men bestemt også nogle børn, der har lært noget undervejs.

Skal der være faldunderlag under børnenes klatretræ? Voksne misforstår hele meningen med at lege og være barn, hvis vi gør børns lege for sikre, lyder det fra eksperter i børneliv. En af dem har endda et godt råd til, hvordan forældre kan lære igen at lade børn slå sig.

Og hvor vil jeg så hen med det? Jeg vil huske mig selv og alle andre forældre på, at vi selvfølgelig har et ansvar for at passe godt på vores børn, men at det er utroligt vigtigt, at vi lader dem gøre deres egne erfaringer.

Hver fjerde (23 pct.) danske forælder har inden for de sidste to år har været forbi lægen med et barn, der er kommet til skade. Det viser en undersøgelse, som Codan har fået foretaget hos Epinion.

Undersøgelsen viser også, at størstedelen af de danske forældre ser det som en naturlig del af børnenes opvækst, at de selv lærer deres grænser at kende, uden at de behøver at blive pakket ind i vat. Således erklærede 83 pct. af forældrene sig enige i udsagnet »børnene skal lære af deres egne erfaringer – også selvom de får nogle knubs«.

Hvordan passer vi så på vores børn uden at pakke dem ind i vat? I stedet for at forbyde vores børn at køre vildt på løbehjul, rulleskøjter eller skateboard, kan vi sikre, at de har det rette sikkerhedsudstyr, så styrtet bliver en lærestreg, men ikke en tur på skadestuen. Og så skal udstyret selvfølgelig tjekkes jævnligt, så vi er sikre på, at det holder, hvis uheldet er ude.

Et andet bud er at tjekke sikkerhedsstandarderne for det, vi udstyrer vores børn med. Og endelig skal vi bruge vores sunde fornuft.

Det er en hårfin balance at få opdragelse og omsorg til at gå op i en højere enhed. Derfor er det vigtigt, at vi husker os selv på, at vores børn faktisk lærer af de knubs, livet giver. Og at vi selvfølgelig står klar til at gribe dem, når de falder.

Sammen med Sikkerhedsstyrelsen, Miljøstyrelsen og Vejdirektoratet har Børneulykkesfonden udviklet hjemmesiden sikkerhverdag.dk. Her er der flere gode råd om børnesikkerhed og forebyggelse af ulykker, så børnene kan udforske verden omkring dem – uden at være pakket ind i vat og bobleplast.