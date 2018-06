Formanden i Krifa, Søren Fibiger Olesen, har foreslået, at dårlige ledere skal kunne fratages retten til at lede, hvis de i lange perioder skaber mistrivsel og ikke ændrer adfærd. Han mener, at trivselsmålinger, hvor medarbejderne specifikt spørger ind til lederens indsats, skal gøres obligatoriske.

Han sammenligner den konsekvens, der er for læger og advokater, som jo kan få frataget deres praksis, hvis de misligholder deres ansvar. Han mener også, at man bør etablere et landsdækkende register, hvori de sorte får identificeres.

Idéen bakkes op i Jyllands-Posten af tidligere pressechef i Erhvervsministeriet og Finansministeriet Anders Heide Mortensen, som også finder det oplagt at sammenligne med konsekvensen for uduelige advokater og læger.



Ledelse er ikke en disciplin, hvor man bare kan sætte to streger under, hvad der er korrekt ledelsesadfærd. God ledelse er sjældent det samme på tværs af organisationer, afdelinger og situationer eller fra den ene medarbejder til den anden. Faktisk er det usandsynligt, at de, der bedømmer lederen, alle har samme opfattelse af, hvad god endsige uduelig ledelse er.

Når jeg arbejder med lederudvikling, beder jeg ofte et lederteams medlemmer om individuelt at nedfælde, hvilke forventninger de har til egen leder. Samtidig beder jeg teamets leder nedfælde, hvilke forventninger, han mener, der er til ham fra topledelsen.

Vi når gerne frem til samme konklusion. Uudtalte og typisk ambivalente forventninger til lederen er hele præmissen for lederskabet.

Lederen står i et gigantisk krydspres. Det er lederens lod. Og det er netop evnen til at balancere dette krydspres, som lederen er sat i verden for. Det kan man pr. definition ikke gøre lige godt hver gang, og sandsynligheden for, at man skuffer den ene eller den anden, er evident.

Samtidig er det også lederens lod at træffe beslutninger. Beslutninger, som ikke altid er lige populære. Lederen må endda til tider være kompromisløs. Det ligger i opgaven.

Nu skal medarbejdernes trivselsmåling tilsyneladende være styrende for lederens mulighed for at fortsætte sit lederskab. Indrømmet. Det har været en varm forsommer. Jeg ved ikke, om det er varmen, der stiger folk til hovedet, når denne her utiltalende folkesport, hvor det handler om at udskamme andre og sætte dem i gabestok, får frit løb.



Endnu værre er det, hvem man foreslår som dommere over lederskabet. Hvis man lader det være op til medarbejdernes forgodtbefindende at definere, hvorvidt lederen har gjort det dueligt, er lederens skæbne lagt i hænderne på dem, han er sat i verden for at lede.

Dermed er ledelsesretten ikke bare sat ud af spil, men i virkeligheden vendt på hovedet.

Det bør hverken være en offentlig, central instans eller medarbejderrespondenter, der skal definere, hvad god ledelse er. Det skal defineres i den enkelte virksomhed. Konsekvensen af dårlig ledelse er i forvejen benhård. Vi lever i en tid, hvor rekruttering og fastholdelse af kompetent arbejdskraft er en afgørende parameter for organisationen.





Jeg er tilhænger af godt, nærværende og konsekvent lederskab. Jeg er også tilhænger af medarbejdertilfredshedsmålinger. De giver et godt fingerpeg af den oplevede værdi af lederskabet. Men jeg er også tilhænger af, at målingernes resultater håndteres i et tæt samarbejde mellem organisationens øverste ledelse, den enkelte leder og medarbejderne.

Kun herved sikrer vi den bedst mulige forventningsafstemning i forhold til organisationen, situationen og den ledelsesadfærd, der ønskes udvist.





Det er langt vigtigere, at den enkelte virksomhed og organisation er tydelig i sine krav til god ledelsesadfærd, end at vi udstiller dem, der måske kommer til kort i den temmelig svære og komplekse ledelsesdisciplin.





Folkedomstol og gabestok hører en anden tid til og skaber ikke bedre lederskab.