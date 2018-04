For nylig var det den 1. april. Trods gode aprilsnar er den nyhed, jeg griner højest af, stadig vildsvinehegnet. Det er jo helt til grin, at vores såkaldte miljøminister og DF tror, at et langt hegn på den dansk-tyske grænse vil løse noget som helst.

Lad os starte med det meget åbenlyse: Et hegn står kun på land og har åbninger ved veje, så det er let at gå udenom. Bruger man få øjeblikke på at sætte sig ind i tingene, finder man ud af, at de fleste vildsvin lever i området omkring Flensborg Fjord. De kan sagtens svømme, så det er altså meget sandsynligt, at der vil komme vildsvin ind i landet alligevel.

Det er klart, at vi skal gøre noget for at undgå svinepest i Danmark. Men alle undersøgelser viser, at mennesker er den største risiko for at sprede smitten via dyretransporter og importerede fødevarer. Her giver det bedst mening at sætte ind, og det er heldigvis også en lille del af udspillet.

Hegn kan også være en fin idé, men byg dem dog rundt om svinebestandene. Det giver meget bedre mening og vil i øvrigt også sikre mod de vildsvin, der allerede er i landet, samt de, der går eller svømmer rundt om det foreslåede hegn. Man kan for eksempel kopiere den lovgivning, der gælder lige syd for grænsen, men ikke i Danmark. Her er der krav om dobbeltindhegning i netop 1,5 meters højde, som det foreslåede grænsehegn skulle være.

Et hegn på hele grænsen er ren symbolpolitik, og Kenneth Kristensen Berth fra DF var da også hurtig til at afsløre den egentlige motivation. Han ønsker naturligvis et grænsehegn for alt og alle. Når en ungdomspolitiker med Google kan finde så mange huller i ministeriets plan, må de vide, at den ikke holder. Så hvorfor er de så ivrige efter et grænsehegn?