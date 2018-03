Dyrlæge: Politisk beslutning om grænsehegn er uforståelig

Den danske lovgivning omkring beskyttelse af svin på friland mod indtrængning af vildsvin har aldrig været tilstrækkelig, da der ikke er nogen angivelse af, hvor højt hegnet skal være for at holde vildsvin ude. Dermed er der risiko for, at vildsvin kan bryde ind i frilandssvinebesætninger.

Den tyske lovgivning omkring beskyttelse af svin på friland mod indtrængning af vildsvin mm. har til gengæld i de seneste 18 år haft angivelse af hegnets højde, nemlig 1,5 meter.

DF øjner chance for at bygge svinehegn om til grænsehegn

Det giver ingen mening, at man fra politisk side sætter et grænsehegn op mod vildsvin som allerførste tiltag uden at forsyne lovgivningen for beskyttelse af svin på friland med angivelse af hegnhøjde.

EU har i øvrigt gennem årene været imod opsætning af grænsehegn.

Den største risikofaktor for indslæbning af afrikansk svinepest til Danmark er mennesket (bl.a. litauiske, lettiske, estiske og polske svinetransportkøretøjer), hvor chauffører medbringer madpakker fra disse lande og evt. smider madaffald på de ejendomme, hvor de danske svin afhentes til slagtning - eller i naturen. Dermed er tiltag mod denne indslæbning via mennesker et af de største indsatspunkter for forebyggelse af indslæbning af afrikansk svinepest, ifølge Friedrich-Loeffler-Institut, FLI , Forskningsinstitut for bekæmpelse af smitsomme husdyrsygdomme i Tyskland.

Svineeksport for 11 mia. kr. på spil: Regeringen vil bygge grænsehegn for at holde vildsvin ude af Danmark

Opsætning af lukkede affaldscontainere på rastepladser samt oplysning via skiltning om forbud mod at kaste madaffald i naturen, rettet mod turister og chauffører, er desuden en vigtig del af forebyggelsen mod indslæbning af afrikansk svinepest.

I Tyskland har den slesvig-holstenske landbrugsminister Robert Habeck opfordret til at indføre desinfektion af transportmidler med svin allerede ved grænsen.

Vildsvin findes allerede i Danmark, dog kendes antallet ikke præcist. I Tyskland lever 1,1-1,5 miollioner vildsvin.