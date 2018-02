Psykiater Poul Erik Buchholtz fra Risskov hævder (JP 15/2), at depressionspiller forebygger selvmord blandt svært deprimerede patienter. Det findes der desværre ingen pålidelig evidens for. Der er derimod evidens for, at pillerne kan forårsage selvmord og vold, hvilket har ført til skærpede regler for brugen til børn og unge.

Halvdelen af alle selvmord i psykofarmakaforsøg bliver aldrig publiceret, hvilket medvirker til, at man undervurderer medicinens farlighed. I Cochrane-centret har vi nøje gennemgået data i lægemiddelstyrelsernes upublicerede forsøgsrapporter, hvilket ingen har gjort før. Derved kunne vi påvise, hvor farlige depressionspiller i virkeligheden er.

Debat: Antidepressiv medicin forebygger selvmord blandt svært deprimerede patienter

Buchholtz mener, at psykoterapi som eneste behandling ved svær depression er en umulighed. Mange metaanalyser, også Cochrane-oversigter, har imidlertid påvist, at pillernes effekt er svag, også ved meget svær depression. Og vi påviste i en metaanalyse i 2017, at kognitiv adfærdsterapi kan halvere nye selvmordsforsøg hos patienter indlagt efter et selvmordsforsøg (J R Soc Med 2017; 110:404-10). Sygere kan man vel ikke blive? Det er derfor positivt, at en af Sundhedsstyrelsens retningslinjer fokuserer på ikkemedicinsk behandling af depression, herunder kognitiv terapi. Det er et led i en vigtig udvikling bort fra ”automatmedicinering”, der kan medvirke til at begrænse overforbruget af piller. Psykoterapi får øget opmærksomhed i disse år, heldigvis også fra mange psykiatere og praktiserende læger.

Psykoterapi får øget opmærksomhed i disse år, heldigvis også fra mange psykiatere og praktiserende læger. Psykoterapi får øget opmærksomhed i disse år, heldigvis også fra mange psykiatere og praktiserende læger.

Jonathan Løw er forarget (JP 17/2) over titlerne på mine bøger, der starter med ”Dødelig medicin” og ”Dødelig psykiatri”. Han skulle hellere være forarget over, at vi bruger så meget medicin, at vores lægemidler er den tredjehyppigste dødsårsag efter hjertekarsygdomme og cancer. Det dokumenterer jeg i mine bøger med henvisning til den bedste forskning, jeg har kunnet finde, hvilket er den måde, vi arbejder på i Cochrane-centret.

Løw nævner, at min bog om medicinalindustrien fik en kølig modtagelse af daværende formand for de Lægevidenskabelige Selskaber Peter Schwarz i 2013. Schwarz mente, at bogen ikke er evidensbaseret. Med over 900 referencer er min bog yderst evidensbaseret, og den Britiske Lægeforening gav den førsteprisen som bedste bog i kategorien ”Basis of Medicine”. Tidligere direktør i Sundhedsstyrelsen Jens Kristian Gøtrik gav også bogen en meget fin anmeldelse i Ugeskrift for Læger.

Kronik: Eksperter ryster på hovedet ad Gøtzsche, men vælger at tie

Løws kronik er fuld af eksempler på, at man forsøger at skyde budbringeren. Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, er bekymret over nogle af vores udmeldinger, men dem står vi ved, fordi vi har det forskningsmæssige grundlag i orden. Vi er grundige, og det er derfor ikke så mærkeligt, at vi ofte kommer frem til andre resultater end dem, ”eksperterne” lægger frem.

Det er usandt, at jeg skulle have promoveret mine bogudgivelser med skatteydernes penge. Denne påstand stammer fra en række injurierende artikler i Sundhedspolitisk Tidsskrift af Kristian Lund. Lund gennemgik bilag fra vort center flere år tilbage i tiden, og da han ikke fandt noget, der var værd at skrive om, digtede han i stedet for.

F.eks. skrev han, at jeg har rejst med fly på 1. klasse, hvilket han kunne se i bilagene, at jeg aldrig har gjort. Alle vores udgifter opfylder selvfølgelig gældende krav.

Det er heller ikke rigtigt, at min egen organisation, Cochranesamarbejdet, har ”undsagt” mine udtalelser om medicinalindustrien og brugen af psykofarmaka. Mine udtalelser bygger på fakta. Fakta kan man diskutere, men man kan ikke undsige dem, og det har Cochranes ledelse heller ikke gjort. Ledelsen gjorde blot opmærksom på, at mine udtalelser i en avisartikel var mine egne og ikke var udtryk for Cochrane-samarbejdets officielle holdning. Jeg har et glimrende samarbejde med Cochrane-ledelsen, og jeg blev sidste år valgt til ledelsen med det største antal personlige stemmer af samtlige opstillede.