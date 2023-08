Kære bedstemor, idealet om betingelsesløs og frem for alt monogam kærlighed er alle steder omkring os. Monogami er en måde at leve på, hvor man kun har sex- og kærlighedsrelationer med én person ad gangen.

For de fleste er monogamien så stor en selvfølgelighed, at de knap nok tænker over den. Eventyr som ”Askepot”, ”Snehvide”