På Værelse 606 står de tre stole og det lille, fritstående bord som et eksempel på Arne Jacobsens originale møbleringsplan og demonstrerer hans brug af industrielle materialer til gavn for menneskers trivsel og velvære. Hver af de tre stole er designet til et offentligt område på Royal Hotel og blev også brugt på hotelværelserne, hvor de udgjorde et