Overalt i landet vil man af med 1970’ernes boligblokke: »Det er et sammenfald af uheldige udfordringer, der har ramt de her bebyggelser«

De er opført mellem 1960 og 1980, de er bygget af beton, og de er typisk over otte etager høje. Udenfor bykernerne ligger boligblokkene som bastante efterladenskaber fra velfærdsstatens storhedstid, men det er måske kun et spørgsmål om få årtier, før de er forsvundet helt, og deres beboere spredt for alle vinde. I disse år bliver almene