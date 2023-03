Der er altid noget særligt ved steder, hvor ekstraordinære begivenheder har fundet sted. Altså de nøjagtige koordinater for historiske hændelser. Lige her boede Picasso, da han malede sit ”Guernica”. Præcis her, i denne stue på Rungstedlund, skrev Karen Blixen ”Syv fantastiske fortællinger”.

Hvad berømte billedhuggere angår, er