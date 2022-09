Boligejere advares: Varmebesparelser kan føre til skimmelsvamp

- Som udgangspunkt anbefaler vi ikke, at det er køligere end 18 grader i hjemmet. Og så må der helst ikke være en højere temperaturforskel på forskellige rum på mere end fem grader, siger hun.

Når frosten begynder at melde sig, vil der også være en risiko for frostsprængninger i vandrørene, lyder det.

- Som boligejer skal man være helt sikker på, hvor der løber rør med vand, for hvis der kommer frost, så kan man ende med frostsprængninger, hvis hjemmet er helt koldt.

Har man til trods for risikoen for skimmel og vandskader alligevel låst sig fast på, at temperaturen skal skrues ned, er det en god idé at sørge for god ventilation i rummet, så fugten føres væk.