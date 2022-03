Påskeklokken er vinterhavens dronning – og den er ikke svær at få til at spire

Påskeklokker kan med rette kaldes for vinterhavens dronning. De er nogle af sæsonens dejligste blomster, og her hos os begynder de allerede så småt at titte frem lige efter jul, hvor de første spæde knopper møjsommeligt arbejder sig op gennem den kolde, frosne jord. Et syn, jeg glædes over år efter år.

Hellerborus-familien