Møbelgigant vil købe din gamle kommode – og betale dig med et tilgodebevis

En Klippan-sofa i et for længst udgået betræk, en Billy-reol med brugsspor efter bøger, eller et rødt PS-metalskab, der har beboet flere teenageværelser gennem tiden. Det er bare nogle af de ting, man kan finde, hvis man lægger vejen forbi det såkaldte Cirkulär-område i et af Ikeas fem danske varehuse.

Tidligere var det primært udstillingsmodeller, udgåede produkter og returvarer, man kunne finde til en lavere pris i “rodekassen”, men som noget nyt vil man nu også kunne