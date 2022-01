25/01/2022 KL. 21:00

Kommuner bruger arkitektur til at brande sig – men hvor stor en effekt har byggerierne egentlig?

Flere og flere kommuner markerer sig med storslået arkitektur – eksempelvis Greve Kommune, hvor et nyt, bæredygtigt byggeri skal tiltrække ressourcestærke familier. To forskere advarer dog om at lægge for mange kommuneknaster i arkitektonisk branding.