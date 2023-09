Det vrimler med elbiler i SUV-klassen til omkring 400.000 kr. Alle taler om Tesla Model Y, men der er også flere andre gode bud.

Nu melder Peugeot sig også ind i det hastigt voksende segment.

Som en gladiator i en arena, står E-3008 over for sine konkurrenter, parat til at demonstrere sin styrke. Og dem er der tilsyneladende flere af.