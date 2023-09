Mens medierne har været optaget af at berette om den nye Tesla Model 3—som har stjålet rampelyset og er blevet omtalt på forsider fra Sydney til San Francisco – og i Danmark, har Tesla udført et skaktræk, der næsten er gået under radaren.

Et nyt stort prisfald rammer nu de to store Tesla-modeller, S og X. Efter at bilerne allerede blev sat markant ned i pris på det kinesiske og amerikanske marked, er det danske marked nu også omfattet af en ny prisstrategi for topmodellerne.