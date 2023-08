Der er trængsel i klassen for store luksus-SUV’er. Men få har en forhistorie som Cadillac. Det ophav forpligter naturligvis også i den nye elektriske verden, hvor det GM-ejede mærke gerne vil sidde for bordenden. Derfor var der også store armbevægelser, da den nye topmodel, SUV’en Cadillac Escalade IQ, blev præsenteret for nylig.