Tysk prestigemærke overrasker med ny model fra uventet kant

Mens C- og E-Klasserne kan fås i en coupé- og cabriolet-version, er den nye CLE en mere selvstændig modelserie, der tapper helt naturligt ind i mærkets tradition for at kunne kreere store og strømlinede biler. CLE’eren kommer da også helt naturligt som coupé og cabriolet, og tilsammen lægger de to modeller afstand til de andre modeller.

Den nye CLE-model kan kendes på en ”haj-front” med mulighed for ”nitter” i kølergrillen, og hvor high performance full LED-lygter er standard.

Lander midtimellem