Honda Jazz er utrolig praktisk, kvik i byen og har et brugervenligt og indbydende infotainment. Der er masser af positive ting at sige om Honda Jazz, men desværre er den blevet alt for dyr, og den larmende motor trækker desværre også oplevelsen ned. Dette gør det svært for den ellers gennemførte miniklasse-MPV at klare sig i en klasse, hvor konkurrencen allerede er hårdt udtyndet blandt konkurrenterne.