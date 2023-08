Er der noget, som Opel er blevet rigtig dygtig til de senere år, så er det design, og Astra som fuld elektrisk er ingen undtagelse, som den holder i sommersolen i Berlin i en flot, energisk blå farve.

Hvis det ikke lige var for et diskret ’’e’’ på bagklappen, er det ikke til at se, at bilen er fuldt elektrisk, og dermed slutter Opel sig til den langsomt stigende gruppe af bilmærker, der piller de blå og grønne symboler af el-modellerne.