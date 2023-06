Salzburg

Bjergene rejser sig majestætisk mod himlen som gigantiske vagter, der vogter over de frodige dale og snævre slugter. Det er, som om de danner en gryde, hvor himlen udgør låget.

De gamle fyrretræer strækker deres forgrenede arme mod himlen og ligner naturlige katedraler.

Jo, Alperne syd for Salzburg giver i sandhed mulighed for at genopdage forbindelsen til naturen og lade sig inspirere af den rene og uberørte skønhed. Det kan derfor forekomme malplaceret at bevæge sig rundt på de snoede veje i en stor Porsche-SUV og så alligevel ikke helt.