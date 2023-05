En usædvanlig god handel. Alle pengene værd og mere til. Et uimodståeligt tilbud. Absolut værdi for pengene. Et røverkøb.

Ja, der er masser af klichéer at vælge imellem, og man skal være forsigtig med at bruge dem, når man har været ude at køre en kortere tur i en ny bil. Men.

Det er alt for nemt at falde for de store fraser efter det første møde med en helt særlig ny model. Og nej, det er ikke en Tesla, som ellers har domineret overskrifterne på det seneste.