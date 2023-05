Selve bilen er skabt med en undervogn, der byder på luftaffjedring for at håndtere vægten. Her er i tidens ånd også kamerasidespejle og så noget så avanceret som bremseskiver i aluminium, der skulle kunne holde hele bilens levetid, mens der også er soft close-døre og et frunk på pæne 150 liter, der supplerer et bagagerum på 450 liter.

Vildt forløb

Ifølge chefen er bilen bare halvandet år fra at være produktionsklar. Således mangler prototyperne kun ADAS-systemer (assistentsystemer, red.) og airbags for at være køreklare.

Designet, som har tråde til Saab 9-5, er skabt af et hemmeligholdt italiensk designhus.

Peter Dahl forklarer baggrunden i en af videoerne, hvor den nærmest vanvittige proces bliver fortalt.

»Normalt udvikler man en bil til en biludstilling eller prototype, som er ret rå. Her har vi gjort begge dele på bare 10 måneder – det er en kæmpestor præstation. Det har handlet om at udpege, hvilken retning vi skulle gå i, og så har hvert hold været så selvstændigt, at det har kunnet arbejde med sine egne idéer,« siger Peter Dahl.