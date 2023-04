Den nye store Kia EV9 SUV skal på alle måder være et flagskib for det koreanske mærke. Derfor får modellen også mulighed for udstyr fra øverste hylde. Det stod klart, da mærkets topfolk for nylig viste bilen officielt og offentliggjorde langt flere detaljer om bilen, hvor de første billeder kom ud for et par uger siden.