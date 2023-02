Har du nogensinde ligget søvnløs om natten, plaget af frygten for at løbe tør for strøm i din nye elbil midt på motorvejen? Og har du ikke lyst til at bruge en formue på en luksus-elbil, der kan køre over 600 km på en enkelt opladning?

Så er det måske på tide at tage et kig på Cupra Born e-Boost – en bil, der giver dig mest mulig kørsel for pengene.