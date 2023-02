18/02/2023 KL. 11:00

Længe ventet elbil er nu i Danmark, men ingen må prøve den

Danske Henrik Fiskers elbil har fået massiv omtale frem til produktionsstart i november sidste år i Østrig. Siden har der været nærmest radiotavshed omkring, hvornår bilen ville lande i Danmark, og hvem der skal stå for service. Vi fandt to eksemplarer i et industrikvarter uden for København.