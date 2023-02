Der bliver fortsat større trængsel i den elektriske prisklasse mellem 300.000- 400.000 kr. Det står klart, efter at JAC, som er et af de nyeste bilmærker herhjemme, har offentliggjort priserne for den første model. Det drejer sig om den mellemstore SV JAC e-JS4, som starter fra 360.000 kr., når modellen lanceres til marts.