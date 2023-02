De to biler kommer på et kærkomment tidspunkt.

I foråret 2023 åbnede det danske showroom i prominente Axel Towers i København, og Xpeng var klar til lancering af den noget kluntede P5. Bilen fik dog en yderst lunken modtagelse i pressen, og pludselig lød det, at den slet ikke ville komme på markedet alligevel.

I snart et år har importøren derfor gået rundt uden varer at sælge, men nu er man klar med priserne på to elbiler, som rammer hvert deres segment.