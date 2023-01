Volkswagen har ingen planer om at give rabatter på elbiler for at modvirke prisnedsættelser fra Tesla. Sådan lyder meldingen fra VW-gruppens øverste direktør, Oliver Blume.

»VW vil ikke deltage i en priskrig med Tesla,« siger han til Frankfurter Allgemeine.

»Vi har en klar strategi om, hvad vores elbiler skal koste, og vi stoler på produkterne og vores mærker,» siger han.