Lene Mejdal Iversen, som er pressechef hos Kia, fortæller, at produktion af Rio stopper hos fabrikken i Sydkorea for at give plads til flere elbiler. Herhjemme får produktionsstoppet dog ikke den store betydning.

»Set med danske briller betyder det ikke så meget. Vi har gennem årene gerne villet have flere Rio-modeller til Danmark. Men efterspørgslen hos fabrikken har været stor,« konstaterer Lene Mejdal Iversen.

Begrænset succes herhjemme

Kia Rio kom i den seneste version i 2017. Den har været forholdsvis dyr i forhold til konkurrenterne. Derfor er der herhjemme kun solgt omkring beskedne 200-300 Rio om året. Her har det også spillet ind, at importøren ikke har kunnet få biler til den pris, man gerne ville have. Hvis man skulle have haft flere biler, ville det også have været til en endnu højere pris.