Elegant er nok ikke det første ord, der falder betragteren ind. For den enorme Hongqi E-HS9 minder mest om en fældet bautasten – mere end to meter bred, over fem meter lang, tung som en overligger i Stonehenge og med sporadiske kanter, som var den hugget til med en mejsel.

Dertil skal lægges en kæmpemæssig frontgrill med tydelige inspiration fra Rolls-Royce og en højde på næsten 1,75 meter.