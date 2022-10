Benzin- og dieselbiler bliver forbudt i EU i 2035

Aftalen går på, at nye biler skal udlede 100 procent mindre CO2; i 2035, og 55 procent mindre, end de gør i dag, i 2030.

EU havde i forvejen et mål om, at nye biler, som blev solgt i 2030, skulle udlede 37,5 procent mindre CO2;.

De tre parter blev også enige om, at EU skal lave et forslag til, hvordan biler som kører på CO2;-neutralt brændstof kan blive solgt efter 2035.

Et mindre bilfirma kan forhandle sig til et lavere mål, end de store bilfirmaer indtil 2036. Her vil de også blive ramt af kravet om 100 procent mindre CO2;-udledning.