I midten af næste år kan de første danske kunder, om alt går vel, forvente at sætte sig bag rattet i deres Xpeng P7. Der er ikke tale om præcis samme model, som jeg lige nu prøver over et par dage i København og omegn, men derimod en lettere opdateret udgave. Detaljerne kendes ikke, men det står klart, at bilens systemer vil blive opdateret.