Der er fortsat masser af grøde i den elektriske verden. Seneste udspil kommer fra MG, som nu melder priser og udstyr ud for den kileformede MG4, som er en model, der matcher f. eks VW ID.3 eller Renault Megane E-Tech, og som lanceres til oktober.

Her spiller importøren ud med en pris på 285.000 kr. for en MG4 med et batteri