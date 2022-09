21/09/2022 KL. 21:08

Navnestrid: Nu kan Polestar endelig sælge biler i Frankrig

Citroën-koncernens advokater mener, at Polestars logo minder for meget om logoerne for Citroën og især DS. Det har forhindret Polestar-salg i Frankrig i to år, men nu er striden tilsyneladende løst.