God komfort, elendig fartpilot og masser af plads på bagsædet. Det er indtrykket, efter at vi har fået mulighed for at låne en Xpeng P5 af den danske importør for en kortere tur.

Bilen, vi prøver, er fra første sending til Europa, og indtrykket af finish og materialer er nydeligt i kabinen, og generelt er støjniveauet godt dæmpet