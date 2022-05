Barcelona

Husker du Citroën CX? Det var bilen, der tilbage i 1970’erne satte barren for, hvad komfort på vejen var. Årets Bil i 1975 kunne takket være avanceret hydraulisk affjedring tilbyde et niveau for komfort som ingen andre biler – uanset pris. At det så var skrøbeligt, gik i stykker med tiden og var dyrt at vedligeholde,