De kommende skrappe Euro 7-krav til udstødning får Nissan til at stoppe for udviklingen af benzin- og dieselmotorer til Europa.

Udviklingen hen mod elbiler går stadig hurtigere. Seneste ryk kommer fra Nissan, som nu melder ud, at koncernen stopper med at udvikle nye forbrændingsmotorer til det europæiske marked. Meldingen kommer ifølge Nissan som konsekvens af, at EU fra 2025 indfører de nye og meget skrappere Euro 7-krav til udstødningen fra benzin- og dieselbiler, skriver en række medier.

I dag gælder Euro 6-standarden, som blev indført i 2014, men løbende er blevet strammet op. Den nye Euro 7-norm er ifølge VDA, som er en sammenslutning for den tyske bilindustri, fem til 10 gange skrappere end Euro 6. Den tyske bilindustri har tidligere kritiseret den nye norm, som man mener er svær at leve op til. Herfra lyder vurderingen, at den også vil stille langt højere krav til brændstoffet. Nissan vil dog fortsat udvikle forbrændingsmotorer til markederne i Asien og USA, hvor modeller som f.eks. sportsvognen Nissan Z og SUV’en Nissan Rogue og en række pickupper er vigtige modeller.

På vores breddegrader bliver nogle af spydspidserne biler som den nye elektriske Nissan Ariya, der kommer senere i år, samt den nye elektriske Nissan Micra, som bliver søstermodel til den ligeledes elektriske Renault 5, der lanceres i henholdsvis 2024 samt 2025. Den forholdsvis nye Nissan Qashqai kommer senere i år med en drivlinje, der fungerer med mærkets e-power-motor. Det betyder, at der er tale om en slags elbil med benzindrevet rækkeviddeforlænger. Men den endelige funktion for det danske og europæiske marked kendes endnu ikke. Nissan har sammen med partnerne Renault og Mitsubishi for nylig meldt ud, at der kommer et hav af elektriske modeller på fælles platforme frem mod 2030. Men meldingen om at droppe udviklingen af forbrændingsmotorerne til Europa er en skærpelse.