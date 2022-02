Helt ny kinesisk bilmodel testes på danske veje

Det er ikke hver dag, at man ser en helt ny kinesisk bilmodel, som afprøves i den danske trafik. Men det kan opleves i øjeblikket. Her er tale om den helt nye elektriske Xpeng P5, som testes på vejene. Modellen blev forleden spottet, da den kørte rundt i eftermiddagstrafikken i Kolding. Bilen, som har grønne nummerplader og et svensk ”S-skilt” på bagklappen, er klart rigget op til test.

Modellen, som er på størrelse med Tesla Model 3, blev lanceret i Kina i efteråret, og det er planen, at den i løbet af 2022 også skal til Europa. Xpeng P5 vil muligvis som den første masseproducerede bil blive udstyret med de avancerede LIDAR-sensorer, som sammen med radar kan gøre den selvkørende på et højt niveau.

Flemming Mieth, som er dansk pressekontakt for Xpeng, bekræfter, at der bliver testet i Danmark.

»Det er helt korrekt, at vi har en Xpeng P5 kørende rundt i Danmark i øjeblikket. Vi tester vores softwaresystemer, kameraer, ladeteknologi med videre for at afklare, hvad der er brug for af tilpasninger til det danske marked. Det er helt normal procedure, som følger på alle markeder,« lyder det fra Flemming Mieth.

I Kina er P5 udstyret med en batteripakke, som giver en rækkevidde på mellem 400-500 km. Vi ved dog endnu kun lidt om den europæiske version.

